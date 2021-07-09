Güne Başlarken | 9 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
09 Temmuz 2021, Cuma 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 56 milyon 256 bin 242'ye ulaştı.
Emeklilerin 1.100 liralık Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği açıklanmıştı.
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
Güne Dair Notlar
- 9 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,69 TL euro ise 10,29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 28°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Lâfa gelince herkes ‘empati’ diyor ya... Hadi gelin yapalım. Empati yapalım...
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Dokuz yaşında bir evladınız olduğunu düşünün. Canınızdan kıymetli, daha dokuz yaşında... Küçücük, pırıl pırıl, masum bir çocuk. Hayattaki en kıymetliniz…
Yavrunuzu trene bindiriyorsunuz bir gün. Bir 8 Temmuz günü. Üç yıl önce dün… Murat Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Gölgesizlerin Tutkulu Dansı - Tess Gerritsen
Ailesi profesyonel hırsız olan Clea Rice ile günleri başını küçük dertlere sokmakla geçen Jordan Tavistock, tanıştıkları andan itibaren birbirlerinin çekimine kapılmışlardı. Fakat ikili yakınlaştıkça içine düştükleri tehlike de büyüyecekti. Hayatta kalabilmek için ehil katilleri atlatmak, sanat tarihinin gizemlerini çözmek ve Akdeniz'de batan bir geminin hazinesini bulmak zorundaydılar.
Tabii karşılıklı tutkuları, güvensizliklerine galip gelebilirse... Tess Gerritsen, casusluk örgütlerini ve beklenmedik anlarda ortaya çıkan “koruyucu melekleri” davet ettiği Gölgesizlerin Tutkulu Dansı'nda romantik bir öyküyü çağdaş bir yorumla sunuyor. Üstelik havada uçuşan mermilerin arasında.
9 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilin. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.
- BOĞA: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
- İKİZLER: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
- YENGEÇ: Yaşamın her adımında bir yerlere ve bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermek istiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.
- ASLAN: Yeni projelerin gündemde olacağı bir günde. Bazı konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranın. Sonra geri dönüşünüz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.
- BAŞAK: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Henüz yapamadığınız işlerin alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın keyfini yaşıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip edildiğinizi unutmayın.
- AKREP: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygunuz yoğun ama yine de sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
- YAY: Düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece ben duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.
- OĞLAK: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.
- KOVA: Her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Olayları gereğinden fazla irdelemeyin. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.
- BALIK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak uğruna gerginlik yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zamanı unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir tarz içindesiniz.