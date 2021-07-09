Güne Başlarken | 9 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 56 milyon 256 bin 242'ye ulaştı.

Emeklilerin 1.100 liralık Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği açıklanmıştı.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Güne Dair Notlar

9 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,69 TL euro ise 10,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 28°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Lâfa gelince herkes ‘empati’ diyor ya... Hadi gelin yapalım. Empati yapalım...

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Dokuz yaşında bir evladınız olduğunu düşünün. Canınızdan kıymetli, daha dokuz yaşında... Küçücük, pırıl pırıl, masum bir çocuk. Hayattaki en kıymetliniz…

Yavrunuzu trene bindiriyorsunuz bir gün. Bir 8 Temmuz günü. Üç yıl önce dün… Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Gölgesizlerin Tutkulu Dansı - Tess Gerritsen

Ailesi profesyonel hırsız olan Clea Rice ile günleri başını küçük dertlere sokmakla geçen Jordan Tavistock, tanıştıkları andan itibaren birbirlerinin çekimine kapılmışlardı. Fakat ikili yakınlaştıkça içine düştükleri tehlike de büyüyecekti. Hayatta kalabilmek için ehil katilleri atlatmak, sanat tarihinin gizemlerini çözmek ve Akdeniz'de batan bir geminin hazinesini bulmak zorundaydılar.

Tabii karşılıklı tutkuları, güvensizliklerine galip gelebilirse... Tess Gerritsen, casusluk örgütlerini ve beklenmedik anlarda ortaya çıkan “koruyucu melekleri” davet ettiği Gölgesizlerin Tutkulu Dansı'nda romantik bir öyküyü çağdaş bir yorumla sunuyor. Üstelik havada uçuşan mermilerin arasında.

9 Temmuz günlük burç yorumları