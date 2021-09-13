Güne kahvaltıyla başlasın

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Vücudumuz uyurken de dahil olmak üzere tüm gün, besin ögelerini enerji ihtiyacı olarak kullanır. Eğer sabah kahvaltı öğünü atlanırsa beyin gerekli olan enerjiyi sağlayamaz. Bu durumda baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, algılamada güçlük gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Öğünlerden en önemlisi sabah kahvaltısıdır çünkü güne kahvaltı yapmadan başlanırsa gece açlığından sonra kan şekeri düşer. Vücudun düzenli çalışması için kan şekerinin belirli bir düzeyde olması gerekir. Uygun miktarlarda ve düzenli aralıklarla öğün tüketildiğinde kan şekeri düzeyi alçalıp yükselmeden dengede kalır.

DAHA HIZLI ÖĞRENİRLER

Okulların açılmasıyla özellikle uykudan feragat etmemek için kahvaltı öğünü atlanır. Ergenliğe doğru da daha zayıf kalmak isteğiyle kahvaltı yapılmaz. Oysa kahvaltı gece boyunca harcanan enerjinin yerine konması ve güne zinde başlamak için oldukça önemli. Ayrıca düzensiz öğünler kilo kaybı değil, ileride metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımına sebep olur. Bu arada araştırmalara göre, güne kahvaltıyla başlayan çocuklarda öğrenme yeteneği daha hızlı. Kahvaltıyla alınan enerji ile birlikte bağışıklık sistem güçlenir, hastalığa yakalanma riski azalır.

İDEALİ NASIL OLMALI?

Kahvaltı sadece glikozdan (şekerden) oluşmamalı, mutlaka protein içermeli. Yani çikolatalı ekmekle yapılan kahvaltı yerine, beyaz peynir ve yumurta içeren bir kahvaltı öneriyoruz. Sadece glikoz içeren kahvaltı 2 saat sonra acıkma hissi yaratır. Buna bağlı olarak çocuklarda abur cubura saldırma söz konusu olur. Çünkü karbonhidrat içeren kahvaltı çabuk sindirilerek kana hızlı karışır, sık yemeyi hızlandırır. Bu da çocuklarda şişmanlığa yol açar. Hızlı acıkma, derslerde konsantrasyon kaybına da neden olur.

ÖRNEK KAHVALTI MENÜLERİ

SEÇENEK 1

1 su bardağı süt 2 parmak kalınlığında beyaz peynir 5-6 adet zeytin Domates, salatalık 1-2 dilim tam buğday ekmeği

SEÇENEK 2

1 bardak süt Peynirli omlet veya menemen 5-6 adet zeytin 1 tatlı kaşığı doğal bal 1-2 dilim tam buğday ekmeği

SEÇENEK 3

1 su bardağı süt 1 dilim peynirli veya kıymalı ev böreği 5-6 adet zeytin Domates, salatalı