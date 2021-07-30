Hem çekirdek hem yağ hem de birçok alanda kullanılan günebakan çiçeği, bakımı ve sulaması doğru yapıldığın çok iyi verim alabileceğiniz bir bitkidir. Peki, günebakan çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Günebakan çiçeği hikayesi nedir? Günebakan çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler.

GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ayçiçeği tohumları tohum şeklinde ekilmektedir. Ayçiçeği tohumları Nisan aylarında ekimi yapılmaktadır. Ayçiçeği tohumu ilkbahar aylarında ekimi yapılmaktadır. Erken ekim yapılması yağmurlardan yararlanmak için önemlidir.

Ayçiçeği tohumu çimlenme süresi toprağın nem durumuna göre değişmektedir. Ayçiçeği tohumu çimlenme süresi ortama 25 ile 30 gün civarını bulmaktadır.

Ayçiçeği tohumu sulama aralığı ekim yapıldıktan hemen sonra nemlilik oluşturmak için yapılmaktadır. Bitkiler yetişmeye başladıktan sonra 15 gün aralıklar ile sulama yapılabilmektedir. Sulama yapmak için toprağın nem durumunun takip edilmesi gerekmektedir. Ayçiçekleri gelişmelerinin ileri seviyelerinde de sulanma ihtiyacı duymaktadır.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ayçiçeği tohumu ayçiçeği çekirdeklerinin ekilmesi ile oluşmaktadır. Ayçiçeği üretiminde hazırlanan tohumlar çeşitli ilaçlar kullanılarak yetiştirilmeye hazır hale getirilmektedir. Ayçiçeği tohumları çekirdeklerin ilaçlanarak ekime hazır hale getirilmesiyle tohum olmaktadır.

GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Öğle güneşinden önce ayçiçeğinin çiçek kısımları güneşe doğru baktığı için günebakan çiçeği olarak bilinir.



