Magazin Güneş: A planım müzik

Güneş: A planım müzik

Magazin

Güneş: A planım müzik

Rap’in yükselişiyle birlikte, yakın akrabaları HipHop ve RnB gibi türlerin kadın müzisyenleri de seslerini daha çok duyurmaya başladı. Uzi ile yaptıkları ‘Dua’ şarkısı Youtube’da 15 milyondan fazla tıklanan Güneş 21 yaşında olmasına rağmen sesi ve tarzıyla birçok deneyimli isme taş çıkartacak yetenekte. Tüm şarkılarını kendisi yazan Güneş, Bahoz ve Baran ile işbirliği yaptığı ‘On My Way’ şarkısındaki İngilizce vokalleriyle müziğini uzun vadede uluslararası arenaya da rahatlıkla taşıyabileceğini gösteriyor. Uğur Alkapar / ugur.alkapar@posta.com.tr

15 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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MÜZİK TÜRÜN?

Yaptığım müzik RnB Pop olarak tanımlanıyor. Ama “Şu kategoride müzik yapayım” diye çalışmıyorum. Herkesle her tür müziği yapabilirim.

SOSYAL MEDYA?

Sosyal medya işimizi duyurmamı, geniş kitlelere ulaşıp onlarla iletişim halinde olmamı sağlıyor. Ama bu işi profesyonel olarak yapmak için öncelikle prodüktör, aranjör, fotoğraf sanatçısı, video yönetmeni, PR ajansı, avukat, muhasebe gibi uzun bir listeden oluşan ekip arkadaşlarına ihtiyacın var. Bu işi uzun vadede yapıp müziğe odaklanabilmem için profesyonel bir ortam şart.

ÜRETİM SÜRECİ?

Albümde 6-7 aranjörle çalışıyorum. Ben şarkıyı yazdıktan sonra aranjörle bir araya geliyoruz ve prodüksiyon süreci başlıyor. Demo kayıtlarımı evdeki setup’ımda alıyorum. Stüdyodaki profesyonel kaydın ardından mix mastering yapılıyor. Şarkının oluşumundaki bütün süreçlerle bizzat ilgileniyorum.

BAŞARI?

Ardında öncelikle doğru bir planlama ve iyi bir ekip çalışması var. 12 şarkılık çok güzel bir Albüm hazırladık. Bütün şarkıların söz ve müzikleri bana ait ve hepsi çok özel şarkılar.

İŞBİRLİĞİ?

HipHop’un ruhunda birlikte takılmak ve müzik yapmak var. Şarkılar eğlence ortamında ve spontane geliştiği için, o ortamda kim varsa şarkıya dahil oluyor. Çoğu organik ama bilinçli ve planlı yapılan işbirlikleri de var elbette. Albümde ise 12 solo şarkı yer alıyor. Yüzde 100 Güneş dinliyor olacaksınız. Temmuz ayını hedefliyoruz ancak pandemi nedeniyle çıkış tarihi kesinleşmedi.

SAHNE?

Şu anda yaz konserlerine hazırlanıyorum. Haftanın 3-4 günü prova ve spor ile geçiyor. Pandemiden dolayı kapanma olmazsa birçok konser vereceğiz. Bunun için ekipçe çalışıyoruz.

DİL?

Anadilim Türkçe kadar iyi bilmememe rağmen İngilizce şarkı yazarken daha rahat oluyorum. Bu yüzden Türkçeyi de bu rahatlığı sağlayabileceğim şekilde kullanıyorum. Şarkı söylerken farklı bir aksanım oluyor.

DENEYİM?

Daha çok öğreneceğim şey var ve bunu gerçekten istiyorum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim süreci yaşıyorum.

EĞİTİM?

Birçok yaşıtım gibi ben de eğitim sistemi mağduruyum. Eğitim çok önemli fakat eğitmen daha önemli. Üniversite planım var ama bu benim için bir B planı. A planım müzik.

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