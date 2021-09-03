Güneş benzeri yıldızlar etrafındaki gezegenleri yutuyor

Keşif, korkutucu gibi görünse de uzmanlar, evrenin başka yerlerindeki Dünya benzeri gezegen arayışına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Söz konusu keşif, ikili yıldız sistemlerine yönelik bir araştırma sırasında yapıldı.

Bilim insanları iki yıldızın birbirinin yörüngesinde döndüğü ikili yıldız sistemlerini araştırdıkça bu sistemlerdeki yıldızların düşünülenden daha farklı olduğunu gördü.

Bu sistemlerdeki yıldızların kimyasal bileşimlerinin benzer olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmada bunların kimyasal yapılarının genelde birbirinden farklı olduğu anlaşıldı.

Araştırmada uluslararası bir ekip, Güneş’e benzeyen yıldızlardan oluşan 100’den fazla ikili sistemi inceledi. Bu yıldızların önemli bir kısmının birbirinden epey farklılaştığı anlaşıldı.

Bu çiftlerde daha ince dış katmana sahip yıldızlar, demir ve lityum içeriği bakımından çok daha zengindi. Uzmanlar, yüksek oranda lityumun yıldızlara oluşumundan sonra katıldığı görüşünde.

Bu nedenle araştırma ekibi, söz konusu ikili sistemlerdeki yıldızlardan birinin, kardeşiyle birlikte benzer bileşimde oluştuğu ama sonra sistemdeki bazı gezegenleri yutarak farklılaştığı sonucuna vardı.

İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden ve araştırmanın ortak yazarlarından Lorenzo Spina, The Conversation’da kaleme aldığı yazıda, "Güneş benzeri yıldızların yüzde 20 ila 35'inin kendi gezegenlerini yediklerini keşfettik. En olası oran, yüzde 27" dedi.

Nature Astronomy isimli saygın bilimsel dergide yayımlanan araştırma makalesinde de konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Gözlemler, bu yıldızların gezegen sistemlerinden Dünya benzeri maddeler yuttuğu senaryoyla tutarlıdır."

Söz konusu bulgular, başka yıldızların etrafında dönen ve yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegenlere dair araştırmalara katkı sağlayabilir.

İncelenen bir yıldızın gezegenleri yuttuğuna dair işaretler, onu yaşama elverişli bölgeler listesinden çıkarmanın bir yolu olabilir. Zira bilim insanları bu tür sistemlerin yaşamın gelişmesi için yeterince stabil olmadığını düşünüyor.

Makalenin yazarları, "Bu, gezegen arayışı için faydalı bir kriter olabilir" ifadelerini kullanıyor: "Artık, Dünya benzeri gezegenlere ev sahipliği yapma olasılığı daha düşük, Güneş benzeri yıldızları tanımlamak için potansiyel bir yöntemimiz var."