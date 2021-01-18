Güneş enerjisi ile gençleşiyoruz!

Tıbbi Eksenler

Genel sağlık, dengeye bağlıdır. Organizmalar, tüm fonksiyonları dengede tutmak için sürekli çaba gösterir. Medikal astrolojide fizyolojik dengeyi gösteren “Tıbbi Eksenler” vardır. Bu eksenlerde her burç, 180 derece karşısındaki burç ile birlikte çalışır.

Koç-Terazi, Boğa-Akrep, İkizler-Yay, Yengeç-Oğlak, Aslan-Kova, Başak-Balık burçları karşıtlıkları ile bu eksenleri oluşturur.

Kova burcu dolaşım ve enerjiden sorumludur, karşısındaki Aslan burcu da kalbi yönetir. Kalp kan pompalayarak vücuda enerji sağlar. Aslan burcunun yöneticisi Güneş, Kova burcuna geçtiğinde bu eksen tetiklenir. Özellikle bu hafta bu tetiklenme daha yoğun, çünkü Kova burcunun yöneticisi Satürn de bu burçta ve Güneş Satürn kavuşumuna doğru ilerliyor olacak.

Gençleşmek için oksijeni doğru kullanmak gerek!

Pandemi nedeniyle maske kullanımı yüzünden nefes almamız kısıtlanmış durumda. Ayrıca doğru nefes almayı da çoğumuz bilmiyoruz. Tenha yerlerde, temiz havada derin derin nefes almak faydalı olacaktır. Nefes teknikleri hakkında okumak, eğitimler almak, bunları uygulamak özellikle bu dönem önemli! Kova burcu bilgiye önem verir. Satürn de bu burçta ilerlerken, öğrenmek, disiplinli uygulamak, alışkanlık haline getirmek maksimum fayda sunacaktır.

Oksijen bakımları

Oksijen cilt için de çok önemlidir. Oksijenlenme sunan profesyonel bakımlar, bakım ürünleri uygulamaları için harika bir dönem!

Antioksidan kullanımı

Yukarıda bahsi geçen zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getiren maddelere antioksidan denir. Yeşil çay, nar, pancar, elma gibi pek çok besinde antioksidan etkiler vardır. Ayrıca antioksidan etkili Koenzim Q10, resveratrol vb içerikleri takviye edici gıdalarla içten, kozmetik ürünlerle dıştan vücuda almak faydalıdır. Güneş’in yaklaşık bir ay sürecek Kova burcu seyahatinde bu fayda daha da artacak.

Masaj zamanı

Kova burcu dolaşımı yönetir demiştik. Vücuda masaj uygulamak dolaşımı harekete geçirir, kasları rahatlatır, masajla birlikte kullanılan ürünlerin etkisini arttırır. Bu dönem yüz ve vücuda biraz daha vakit ayırın. Ilık bir duş sonrası nemlendirici ve besleyici ürünlerle masaj yapın. Saçları da unutmayın. Kafa derisine yapılan masaj, enerji verir, saç dökülmesini önler, yeni saç oluşumunu destekler. Bu hafta Ay büyüyor. (Yeniay’dan Dolunay’a doğru ilerliyor) besleyici ürünler kullanmak, bu ürünleri masaj yaparak uygulamak her zamankinden çok faydalı olacak…

Öğrenme gençleştirir

Kova burcu anahtar kelimelerinden bazıları bilgi, öğrenme, teknoloji, yenilikler… Antiaging dünyasında her geçen gün yeni uygulamalar, yeni ürünler, yeni bilgiler paylaşılıyor. Bu ay biraz vakit ayırıp bunları okumaya, bu konuda videolar izlemeye, size uygun yenilikleri denemeye ne dersiniz? Öğrenirken beyni gençleştirdiğinizi de unutmayın!

Sağlıklı ve bilgi dolu bir hafta olsun!

Sevgilerimle.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.