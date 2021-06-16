Güneş hasarı cildi nasıl etkiler?

Güneşten korunmak hem cilt sağlığını güçlendirir hem de gelecekte ortaya çıkabilecek erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçebilmektedir. Güneşe olan günlük ihtiyaç süresi ortalama 15 ile 30 dakika aralığında sağlanabilmektedir. Bu süre özellikle vücudunuzda elzem bir vitamin olan D vitamini metabolizması için çok önemlidir. Her gün 30 dakikaya kadar güneşe maruz kalmak normal ve sağlıklı kabul edilse de, uzun süreli maruz kalma genellikle ciltte geri dönüşü olmayan hasarlara neden olur.

KRONİK GÜNEŞ HASARININ ETKİLERİ NELERDİR?

Yoğun güneş ışığına maruz kalmak cildin kolajen tabakasını doğrudan kırarak mevcut kolajenin kalitesini düşürmektedir. Kolajen sentezleyen fibroblastların işlevinin bozulmasıyla hücre hasarına neden olur. Bu durum yanak kısmında akordiyon çizgileri de denilen dikey çizgiler ortaya çıkarır. Alın kısmında mimikler ile ortaya çıkan çizgilerde derinleşme ve daha geniş bir alana yayılmasına da sebep olabilir.

Özellikle çene hattında ciltte kırışıklıklar ortaya çıkararak sarkma görüntüsüne sebep olur. Bunun yanı sıra cilt renginde eşitsizlikler, homojen olmayan bir yüz görünümü, lekelenme ve kızarık görüntüde artış kronik güneş hasarının uzun dönem sonuçlarıdır. Daha ileri vakalarda cilt kanserleri de görülebilmektedir.

CİLT BAKIMI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Estetik ve güzellik doğru içerik yapısına sahip ürünlerin bilinçli bir şekilde kullanılması ile başlar. Cilt bakımının doğru yapılması burada en önemli faktördür. En iyi anti-aging kremi güneş koruyuculardır. Düzenli güneş koruyucu kullanan kişilerin cildi aynı cilt yapısına ve aynı yaşa sahip güneş koruyucu kullanmayan kişilere göre daha dinç, diri ve sağlıklıdır.

AÇIK TENLİ KİŞİLERDE DAHA ETKİLİ

Kronik güneş maruziyeti ciltteki yapılandırıcı hücrelerde oksidan hasar yani hücre içi hasara neden olur ve cilt fonksiyonlarını zaman içinde bozar. Kronik güneş maruziyeti olarak tanımlanmış bu durum yavaş yavaş ortaya çıkar ve erken yaşlanma belirtilerine sebep olur. Bu durum ailesel yatkınlık, güneşe karşı hassasiyet, ışık duyarlanması yapan ilaçlar kullanılan dönemlerde ya da sürekli güneşlenme durumlarında şiddetlenir ve bu olumsuz süreç hızlanır. Özellikle açık tenli ve deri tipi 1-2 olan kişilerde bu süreç biraz daha hızlı seyretmektedir.

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILMALI?

Güneş kremi her sabah dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce uygulanmalıdır. Güneş kreminin tam olarak etkili olması ortalama yarım saat sürer. Güneş koruyucusu sahile, yüzmeye ya da dinlenmeye gitmeden önce sürülmelidir. Denizden çıktıktan veya duş aldıktan sonra güneş koruyucu tekrar uygulanmalıdır. İdeal tavsiye, yaz boyunca sabah ve öğlen düzenli olarak kullanmanızdır.

Ozon tabakasındaki delinme ve dünyanın ekolojik dengesinin negatif olarak her yıl bir adım daha ileri gitmesi dünyaya daha fazla sayıda zararlı güneş ışınlarının ulaşmasına sebep olmaktadır. Kış aylarında da her gün sabah bir kez de olsa güneş koruyucu kullanmak ve güneş koruyucuları hiç ihmal etmemek erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçecektir.







