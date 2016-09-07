Güneş lekeleri nasıl geçer?
Yaz aylarının ardından bize kalan her zaman bronz bir ten olmuyor ne yazık ki... Kabul etmek istemesek de güneş lekesi diye bir gerçek var. Peki doğal yöntemlerle güneş lekelerinden nasıl kurtulabiliriz? İşte bu maskelerle:
1- KARBONATLI MASKE TARİFİ VE UYGULAMASI
1 yemek kaşığı yoğurda1 çay kaşığı karbonat ilave ederek bir karışım oluşturuyoruz ve bu karışımı lekelerin üzerine uygulayıp,10 dakika bekletip bol su ile duruluyoruz. Bu karışım haftada 1 uygulanabilir.Karbonatın beyazlaştırma etkisi lekelerinizin açılmasına yardımcı olur.
Bu uygulamalarla birlikte bol su tüketimi ve güneş kremi kullanımı da ayrıca cildinizde leke oluşumunu engelleyecektir.
2- YOĞURT MASKESİ TARİFİ VE UYGULAMASI
1 adet yumurtanın akını köpürene kadar çırpıp 1 tatlı kaşığı süzme yoğurdu ilave ederek tekrar karıştırın. En son 3 damla limon suyu ekleyin maskeyi güneş lekelerinizin üzerine sürün ve bekleyin. Maske cildinizde kuruyunca nemli pamukla temizleyip daha sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi 4-5 günde 1 uygulayabilirsiniz ve her 4 uygulamadan sonra en az 15 günlük ara vermelisiniz.
3- MAYDANOZ MASKESİ TARİFİ VE UYGULAMASI
Yarım maydanozu blendırda parçalayın, 1 çorba kaşığı yoğurt ve 1 dilim limon ekleyin. Cildinize ovalayarak sürün 45 dakika bekletin. 3 günde 1 bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz. Limonun içeriğindeki asitten dolayı bu maske lekelerinizi geçirmede yardımcı olur.
4- GÜNEŞ LEKESİ GİDERİCİ SİRKE VE SOĞAN KARIŞIMI
Bu karışım bir adet orta boylarda soğanın rendelenerek suyunun çıkarılmasını ve bu suyun içerisine yarım çay bardağı elma sirkesi konularak yapılıyor, pamukla bu karışımı cildinizdeki lekelere uygulayıp yarım saat bekletebilirsiniz.
Sadece elma sirkesini de lekeleriniz için kullanabilirsiniz.
Bu tarifler dışında dikkat edilmesi gereken en önemli şey; güneş kremi kullanmak, cildimizi zararlı ışınlardan korumak.
1 yemek kaşığı yoğurda1 çay kaşığı karbonat ilave ederek bir karışım oluşturuyoruz ve bu karışımı lekelerin üzerine uygulayıp,10 dakika bekletip bol su ile duruluyoruz. Bu karışım haftada 1 uygulanabilir.Karbonatın beyazlaştırma etkisi lekelerinizin açılmasına yardımcı olur.
Bu uygulamalarla birlikte bol su tüketimi ve güneş kremi kullanımı da ayrıca cildinizde leke oluşumunu engelleyecektir.
2- YOĞURT MASKESİ TARİFİ VE UYGULAMASI
1 adet yumurtanın akını köpürene kadar çırpıp 1 tatlı kaşığı süzme yoğurdu ilave ederek tekrar karıştırın. En son 3 damla limon suyu ekleyin maskeyi güneş lekelerinizin üzerine sürün ve bekleyin. Maske cildinizde kuruyunca nemli pamukla temizleyip daha sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi 4-5 günde 1 uygulayabilirsiniz ve her 4 uygulamadan sonra en az 15 günlük ara vermelisiniz.
3- MAYDANOZ MASKESİ TARİFİ VE UYGULAMASI
Yarım maydanozu blendırda parçalayın, 1 çorba kaşığı yoğurt ve 1 dilim limon ekleyin. Cildinize ovalayarak sürün 45 dakika bekletin. 3 günde 1 bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz. Limonun içeriğindeki asitten dolayı bu maske lekelerinizi geçirmede yardımcı olur.
4- GÜNEŞ LEKESİ GİDERİCİ SİRKE VE SOĞAN KARIŞIMI
Bu karışım bir adet orta boylarda soğanın rendelenerek suyunun çıkarılmasını ve bu suyun içerisine yarım çay bardağı elma sirkesi konularak yapılıyor, pamukla bu karışımı cildinizdeki lekelere uygulayıp yarım saat bekletebilirsiniz.
Sadece elma sirkesini de lekeleriniz için kullanabilirsiniz.
Bu tarifler dışında dikkat edilmesi gereken en önemli şey; güneş kremi kullanmak, cildimizi zararlı ışınlardan korumak.