Güneş lekeleri nasıl geçer?

1 yemek kaşığı yoğurda1 çay kaşığı karbonat ilave ederek bir karışım oluşturuyoruz ve bu karışımı lekelerin üzerine uygulayıp,10 dakika bekletip bol su ile duruluyoruz. Bu karışım haftada 1 uygulanabilir.Karbonatın beyazlaştırma etkisi lekelerinizin açılmasına yardımcı olur.Bu uygulamalarla birlikte bol su tüketimi ve güneş kremi kullanımı da ayrıca cildinizde leke oluşumunu engelleyecektir.1 adet yumurtanın akını köpürene kadar çırpıp 1 tatlı kaşığı süzme yoğurdu ilave ederek tekrar karıştırın. En son 3 damla limon suyu ekleyin maskeyi güneş lekelerinizin üzerine sürün ve bekleyin. Maske cildinizde kuruyunca nemli pamukla temizleyip daha sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi 4-5 günde 1 uygulayabilirsiniz ve her 4 uygulamadan sonra en az 15 günlük ara vermelisiniz.Yarım maydanozu blendırda parçalayın, 1 çorba kaşığı yoğurt ve 1 dilim limon ekleyin. Cildinize ovalayarak sürün 45 dakika bekletin. 3 günde 1 bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz. Limonun içeriğindeki asitten dolayı bu maske lekelerinizi geçirmede yardımcı olur.Bu karışım bir adet orta boylarda soğanın rendelenerek suyunun çıkarılmasını ve bu suyun içerisine yarım çay bardağı elma sirkesi konularak yapılıyor, pamukla bu karışımı cildinizdeki lekelere uygulayıp yarım saat bekletebilirsiniz.Sadece elma sirkesini de lekeleriniz için kullanabilirsiniz.Bu tarifler dışında dikkat edilmesi gereken en önemli şey; güneş kremi kullanmak, cildimizi zararlı ışınlardan korumak.