Güneş Ödülleri sahiplerini buldu!
Güneş Ödülleri töreni dün gerçekleştirildi ve 'yılın en iyileri' başlığı adı altında oyuncu Aslı Samat, Gülçin Hatıhan, Görkem Sevindik, ünlü popçu Aydilge ve posta.com.tr yazarımız Elif Bayram ödül aldı.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son yıllarda oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterlerde sağladığı başarı ile kendi kitlesini oluşturan oyuncu Aslı Samat, "Benim annem çok başarılı bir kadındı cümlesiyle sözlerine başlayarak annesi Hülya Güçlü için, "7 yaşında tiyatro yapacağım dediğimde beni tiyatroya başlattı. Her gece 12'ye kadar provaları ve oyunları bekledi. Aradaki zamanları atlayarak son döneme geleyim. 2.5 yıl Mardin Midyat'ta olacağım dedim. Hercai dizisine başlıyorum dedim. Sid ve Şeftali isminde 2 büyük köpeğime de sen bakar mısın dedim. Hepsine 'tamam' dedi. Anneme çok teşekkür ederim. Onun için alacağım bu ödülü ve yanına gidince ona vereceğim. Annem gibi örnekleri daima göreceğimiz yarınlar diliyorum."
Geçmiş yıllardan bugüne Suskunlar, Poyraz Karayel gibi dizilerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Gülçin Hatıhan ise Hercai'de oynadığı 'Handan' karakteri sebebiyle konuşulan isimlerin başında yer alıyor. Hatıhan yaptığı konuşmada tek konuşulması gerekenin kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet konusu olduğunu söyleyerek "Kadınların, çocukların ve hayvanların daha çok merhamet ve adalet gördüğü bir dünya diliyorum" dedi.
POSTA.COM.TR'YE ÖDÜL!
Öte yandan posta.com.tr magazin yazarımız Elif Bayram ise 'Yılın En Başarılı Magazin Yazarı' ödülünü aldı.
ÖDÜL LİSTESİ
Görkem Sevindik- Yılın En iyi Erkek Oyuncusu
Wilma Elles- Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
Aydilge- Yılın En İyi Pop Sanatçısı
Uğur Arslan- Yılın En İyi Şiir Sanatçısı
Berat Efe Parlar- Yılın En İyi Genç Oyuncusu
Hira Su Yıldız- Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu
Cansever- Yılın En İyi Arabesk sanatçısı
Gülçin Hatıhan- Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu
Aslı Samat- Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu
Elif Bayram- Yılın En Başarılı Magazin Yazarı
Sergen Deveci- Yılın En İyi Komedi Oyuncusu
Ferit Ömeroğlu- Yılın En İyi Lifestyle Gazetecisi
Yeşim Mutlu- Yılın En Başarılı Köşe Yazarı
Tören Olcay Kutluca Medya tarafından düzenlendi.
Töreni Tayyar ışıksaçan ve Gözde Özceylan sundu.