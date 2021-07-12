Güneş Ödülleri sahiplerini buldu!

Son yıllarda oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterlerde sağladığı başarı ile kendi kitlesini oluşturan oyuncu Aslı Samat, "Benim annem çok başarılı bir kadındı cümlesiyle sözlerine başlayarak annesi Hülya Güçlü için, "7 yaşında tiyatro yapacağım dediğimde beni tiyatroya başlattı. Her gece 12'ye kadar provaları ve oyunları bekledi. Aradaki zamanları atlayarak son döneme geleyim. 2.5 yıl Mardin Midyat'ta olacağım dedim. Hercai dizisine başlıyorum dedim. Sid ve Şeftali isminde 2 büyük köpeğime de sen bakar mısın dedim. Hepsine 'tamam' dedi. Anneme çok teşekkür ederim. Onun için alacağım bu ödülü ve yanına gidince ona vereceğim. Annem gibi örnekleri daima göreceğimiz yarınlar diliyorum."

Geçmiş yıllardan bugüne Suskunlar, Poyraz Karayel gibi dizilerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Gülçin Hatıhan ise Hercai'de oynadığı 'Handan' karakteri sebebiyle konuşulan isimlerin başında yer alıyor. Hatıhan yaptığı konuşmada tek konuşulması gerekenin kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet konusu olduğunu söyleyerek "Kadınların, çocukların ve hayvanların daha çok merhamet ve adalet gördüğü bir dünya diliyorum" dedi.

POSTA.COM.TR'YE ÖDÜL!

Öte yandan posta.com.tr magazin yazarımız Elif Bayram ise 'Yılın En Başarılı Magazin Yazarı' ödülünü aldı.

ÖDÜL LİSTESİ

Görkem Sevindik- Yılın En iyi Erkek Oyuncusu

Wilma Elles- Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

Aydilge- Yılın En İyi Pop Sanatçısı

Uğur Arslan- Yılın En İyi Şiir Sanatçısı

Berat Efe Parlar- Yılın En İyi Genç Oyuncusu

Hira Su Yıldız- Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu

Cansever- Yılın En İyi Arabesk sanatçısı

Gülçin Hatıhan- Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu

Aslı Samat- Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu

Elif Bayram- Yılın En Başarılı Magazin Yazarı

Sergen Deveci- Yılın En İyi Komedi Oyuncusu

Ferit Ömeroğlu- Yılın En İyi Lifestyle Gazetecisi

Yeşim Mutlu- Yılın En Başarılı Köşe Yazarı

Tören Olcay Kutluca Medya tarafından düzenlendi.

Töreni Tayyar ışıksaçan ve Gözde Özceylan sundu.