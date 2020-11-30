Güneş panelleri 55 bin metrekare alana kurulacak

Sakarya enerjisini güneşten sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile tasarruf hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde 55 bin metrekare alana kurulacak Güneş Enerji Santrali Projesi ile güneşten enerji elde edilecek ve kurumun bazı noktalarının elektrik ihtiyacı güneş panelleri ile sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, ülke ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunacak.

Tükettiğini üreten şehir Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan eğilim gün geçtikçe artıyor. Biz de Sakarya’da doğanın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. ADASU HES ile 2013 yılından bugüne kadar 65 milyon liralık bir kazanç sağladık. Aynı zamanda Akçay Barajı ile entegre halinde çalışacak Hızırilyas, İkramiye ve Hacımercan hidroelektrik santralleri ile de yılda 45 milyon kW enerji elde edeceğiz. Doğayı yok saymadan, çevre dostu adımlar atarak yenilenebilir kaynaklara yönelişimiz devam edecek. İnşallah tükettiğini üreten bir şehir olmaya Karaman GES projemiz ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisi ile tasarruf hamlesi

Başkan Ekrem Yüce, Karaman’da hayata geçirilecek GES projesinin detaylarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: “55 bin metrekare alana kurulacak olan güneş panelleri sayesinde doğadan elde ettiğimiz enerji ile büyük bir tasarruf sağlamış olacağız. Bunun yanında ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına bir katkı da şehrimizden sunacağız. Paydaş kurumlarımızla gerekli işbirliklerini tamamladık. Sakarya’nın milli ve çevreci projesi GES’in şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. ”