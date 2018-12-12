Güneş rekorunu geliştirmeyi sürdürecek

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Beşiktaş’ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu yarınki karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek.

Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa’da 38. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 37 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 37 Avrupa mücadelesinde toplam 64 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ GÜNEŞ YÖNETİMİNDE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

EVİNDE 108. MAÇINI OYNAYACAK

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü.

İSVEÇ EKİPLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beşiktaş, yarınki rakibi Malmö ile daha önce 5 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö’yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 3 maçta rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 9 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul’daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş’a UEFA Kupası’nda rakip oldu. İstanbul’da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde grupta eşleşen iki takım arasında İsveç’te oynanan karşılaşmayı Malmö, 2-0 kazanmıştı.

AA