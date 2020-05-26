Güneş Sigorta’nın ilk üç aydaki karı 147 milyon TL oldu

Güneş Sigorta’nın karının bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir yükseliş gösterdiğini belirten şirketin Genel Müdürü Atilla Benli; “2019 yılsonunda 2 milyar 266 milyon TL prim üretimi ve 123 milyon 559 bin TL karlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunduk. 2020 yılı Mart sonu itibarıyla 664 milyon 398 bin TL prim üretimi ve 147 milyon 831 bin TL karlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Sigorta sektöründe 63 yılı geride bırakan köklü bir şirket olarak, faaliyetlerimize tüm paydaşlarımıza artı değer yaratmak amacıyla devam ediyoruz. Bu başarıyı çalışanlarımız, banka, acente ve broker dağıtım kanalımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte yakaladık. Önümüzdeki dönemde karlılık ivmemizi hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.