Bu ay güzellik sloganımız: Dengele!

Terazi deyince şüphesiz akla DENGE gelir. Güzellik ve bakımda da dengenin önemi büyüktür. Cilt, vücut ve saçta pH’ı, yağ salgısını, nemi dengeleriz. Renk konusunda eşit dağılımlı homojen görünüm isteriz. Gençlik, güzellik ve sağlık için dengeli beslenme, düzenli uyku şarttır. Etkili bir Antiaging bakım, ancak beden zihin ve ruh dengesi kurulursa gerçekleşir. Dolayısıyla sadece bu ay değil her zaman denge çok önemlidir. Bu ay ise dengeleme arzumuz artıyor, estetik ve uyum ihtiyacımız her zamankinden yoğun ortaya çıkıyor. Dengeleyici birkaç ürün önerisi:

● pH dengeleyen tonikler

● yağ salgısını kontrol eden şampuanlar

● homojen görünüm için bb kremler

● saçlarda beyaz kapatıcı sprey boyalar

Beğenildiğini hissetmek önemli

Her ne kadar Venüs Aslan burcunda yoluna devam ederken, “kendim için güzelleşiyorum” desek de Terazi burcundaki Güneş ve Merkür, egomuzu tatmin etmek için başkalarının bizi beğenmesini ve bunu dile getirmesini arzuluyor. Tabii, eşitlik önemli… Bizim de karşı tarafı beğendiğimizi belirtmemiz gerek.

Terazi burçlarının doğum günleri başlıyor

Estetik kokan hediye önerileri

Terazi kadınları için : Pembe ya da nude tonlarda ruj, çiçeksi notalarda parfüm, bitkisel kokulu duş jeli ve vücut kremi ikili set, pratik & şık makyaj çantası, profesyonel vücut bakım randevusu

Terazi erkekleri için : Saç bakım seti, egzotik kokulu parfüm, cilt rengini dengeleyen bb krem, seyahat bakım çantası, profesyonel antiaging bakım randevusu

Haftalık estetik durumu

●Pazartesi: Ay’ın Ay Düğümleri ve ardından Mars ile 150 derecelik zorlu açısı var. Cildi çok zorlamamak gerek, günlük bakımları nazikçe uygulamak önerilir. Yıpratıcı etkilere karşı koruyucu bakım kremleri faydalı olabilir.

● Salı: Sabah saatlerinde şifa asteroiti Kiron ile uyumlu açı yapacak olan Ay, cildi onarıcı bakımların faydasını maksimuma çıkarabilir. Akşamüstü Güneş Terazi burcuna geçiyor, güzellik dönemi başlıyor!

● Çarşamba: Sabaha karşı Ay Venüs arasındaki uyumlu açı, güne başlarken güzel görünmemizi sağlayacaktır. Tabii eğer gece iyi bir uyku çektiysek… Güne güzel başlasak da bugün gökyüzünde güzelliği etkileyecek zorlu açılar var. Özellikle kozmetik alerjilerine dikkat!

● Perşembe: Ay cildi yöneten Oğlak burcunda ilerliyor. Retro harekette olan Mars ile zorlu karşıt açısı, özellikle yüz bölgesinde yapılacak estetik operasyonlara çok dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

● Cuma: Sabah saatlerinde güzellik bakım alışverişi yapmak için ideal, ancak fazla harcama eğiliminde olabiliriz. Önceden bütçe belirleyip alışverişe gitmek ve bu sınır rakamının üzerine çıkmamak, daha sonra yaşanacak pişmanlıkları önleyecektir.

● Cumartesi: Ay Kova burcunda ilerliyor ve Güneş ile uyumlu açıda. Kan dolaşımını hızlandıracak bakımlar, profesyonel masaj, sauna/buhar banyosu, selülit karşıtı ürünler maksimum etkili olacaktır.

● Pazar: Ay düğümleriyle olumlu açısı olan Venüs’ün etkisiyle bugün uyguladığımız bakım ürünlerini/kürlerini gözden geçirebiliriz. Miadı dolmuş ürünlerden kurtulup, fayda görmediğimiz bakımları bırakıp, yeni ürünlere ve uygulamalara geçiş yapabiliriz. En azından bu konuda araştırma yapabilir, bilgi toplayabiliriz. Güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum.

Not: İçerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.