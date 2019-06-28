Güneş Tutulması ne zaman? Hangi tarihte?

Yakın zamanda 2019'un ikinci Güneş tutulması yaşanacak. Tam Güneş tutulması için geri sayım başladı. 4 buçuk dakika sürecek bu muhteşem doğa olayının tam tarihi Türk halkı tarafından da merak edilirken "Güneş Tutulması ne zaman?" sorusu şu sıralar revaçta...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Güneş tutulması 2 Temmuz 2019'da gerçekleşecek. TSİ ile tutulma 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek. Bir sonraki Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020'de olacak.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam Güneş Tutulması, Ay'ın, Güneş'in Dünya'dan disk halinde görünen ışığını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışığı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir. Bir tam Güneş tutulması anında, hava birden soğur ve gökte yıldızlar görünmeye başlar, gök koyu mavi bir renk alır. Tam tutulma anında Güneş'in kenarına denk gelmiş bir Güneş patlaması gelişiyorsa bu patlamayı da izleme şansı olur. Tam Güneş tutulması diğer tutulma türlerine göre çok daha önemlidir. Astronomlar açısından, tam tutulmada Güneş'in tamamı Ay tarafından birkaç dakika için örtüldüğünden, bu sırada yapılacak gözlemlerden Güneş’in dış atmosfer tabakaları, özellikle de koronanın fiziği hakkında önemli bilgiler elde edilir.