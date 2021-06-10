Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşan Güneş tutulması, yaklaşık 3 dakika 51 saniye sürüyor ve etkisi 1 saat 40 dakika kadar devam ediyor. Yılda sadece bir defa gerçekleşecek bu görkemli gök olayını izlemek isteyenler ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması hakkında araştırma yapmaya başladı…

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre 3 dakika 51 saniye sürecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması, 10 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Astronomi Laboratuvarı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ateş Çemberi Güneş Tutulması’nın seyri ise şu şekilde olacak:

Güneş tutulması başlangıcı: 11:12

Halkalı tutulmanın başlangıcı: 12:50

Kavuşum anı: 14:01

Halkalı tutulmanın sonu: 14:33

Tutulmanın bitişi: 16:11

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Gökbilimcilerin paylaştığı bilgilere göre, Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Ancak, Türkiye’den izlenemeyecek…

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması yılda sadece bir defa gerçekleşiyor. Bu tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

Halkalı güneş tutulması olarak da bilinen Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman izlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biri kadardır. Fakat Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biri kadardır. Bu nedenle Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynı orandadır. Fakat gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığı için Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak kaplayamaz. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde görülür.