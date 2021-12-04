Güneş tutulması için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen ay tutulmasının ardından 2021 yılı sona ererken bu sefer de Güneş tutulması yaşanacak. Bir sonraki tutulma ise Nisan 2022’de gerçekleşecek. Bu muhteşem gök olayını izlemek isteyen pek çok kişi ise Güneş tutulmasının saat kaçta başlayacağını ve Türkiye’den izlenip izlenilmeyeceğini araştırıyor…

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Etkileri aylarca devam eden Güneş tutulması 4 Aralık 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile10.42’de başlayacak. Astrologların ulus üstü kurumları yakından etkileyeceği yönünde yorum yaptığı tutulma 1 saat 43 dakika sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2021 yılının son Güneş tutulması, Afrika, Güney Amerika, Yeni Zelanda’nın güney ucu ve Avustralya’dan izlenebilecek. Ancak Türkiye’de bulununlar bu muhteşem gök olayını izleyemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Güneş tutulması, belirli aralıklarla görülebilen bir doğa olayıdır. Tutulma, Ay’ın yörüngesinde hareket ettiği sırada Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşur. Tutulma sırasında, Ay, Güneş’i kısmen veya tümüyle örtebilir. Tutulmanın gerçekleşebilmesi için Ay’ın yeni ay evresinde olması ve Dünya’ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir sene içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık 12 defa dönmesine rağmen, Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nın yörünge düzlemi arasında 5 derece kadar bir açı olması nedeniyle, Ay her seferinde Güneş’in tam önünden geçmez ve haliyle bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu nedenle, yılda 2 ila 5 arasında Güneş tutulması gerçekleşir. Bunlardan en fazla ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu nedenle herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok nasir bir olaydır.