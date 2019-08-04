İşte güneş yanığına 3 adımda etkili müdahale:

● Ağrıyan, acıyan bölgeye suyu sıkılmış, ıslak bir yumuşak havlu koymak. Güneş yanığına havlulu tedavi Ana de Armas Ben Affleck ABD’nin Newtown kentinde kanalizasyon ızgarasının deliğine başını sıkıştıran rakunu 10 itfaiyeci 2 saat uğraşıp çıkaramadı. Bir veteriner boynuna masaj yaptı. Gerginleşen boyun kasları rahatlatılan rakun, kısa süre içinde başını delikten kurtardı. Havlu uygulamasını 15’er dakikada bir tekrarlamak.

● Kuruyan cilde yağlı krem uygulamak, yoksa zeytinyağı sürmek.

● Sıvı kaybını önlemek için günde 3 litre su içmek.

● Yanık bölgesine, diş macunu, salça veya buz koymamak.