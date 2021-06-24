Güneş yanığından sonra soyulan cilt nasıl iyileşir?

Her ne kadar parlak bir cilde kavuşturacağını düşünüyor olsak da, bronzlaşmanın hiçbir sağlıklı yanı yoktur. Güneş ışınları sadece yazın değil, her zaman son derece tehlikelidir ve cilde zarar verebilir. Eğer güneşten yandıysanız, cildiniz günler içince kabarmaya ve soyulmaya başlayacaktır. Güneş yanığından sonra soyulan cildinizi eski haline döndürmek için yapmanız gereken şeyler var. Elbette asla yapmamanız gereken bir şey de var...

Her 10 cilt kanseri vakasından 9'u, güneşten korunarak önlenebilir. Evde oturuyor olsanız da, dışarıda geziyor olsanız da cildinizi korumalısınız. Güneşten korunmak için güneş gözlüğü, bol kıyafetler ve şapka taksanız dahi açıkta kalan cildinize güneş kremi sürmek zorundasınız.

Özellikle açık tenliyseniz ve ailenizde cilt kanseri vakası varsa, güneşe karşı daha dikkatli olmalısınız.

GÜNEŞ YANIĞINDAN SONRA NEDEN SOYULURUZ?

Vücudunuz çok fazla UV ışınına maruz kaldığından toksik bir reaksiyon geliştirerek güneş yanığı oluşturur. Ciddi güneş yanıkları kabarmaya neden olur ve cildin iyileşmesi uzun sürer. Vücut hasarlı hücreleri dökmeye çalıştığı için yanığın derecesi fark etmeksizin soyulma olabilir. Bu durumda yapılması gereken ilk şey cildi iyileştirmek.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

Güneş yanıklarının neden olduğu acıyı hafifletmek için soğuk duş ve ibuprofen veya aspirin alabilirsiniz. Yanan bölgeyi serinletmek iyi bir fikirdir. Bu nedenle yanan bölgeye aloe vera jeli sürebilirsiniz. Nemlendirici kullanmak güneşten yanan cildi yatıştırır. Ancak yağlı kremler ya da vazelinden uzak durmalısınız. Bu iki ürün ısıyı hapsettiği için yanığın daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bol bol su içmeyi de unutmamak gerekiyor.

CİLDİN SOYULMASI NASIL GİDERİLİR?

Cildiniz soyulmaya başladığı zaman nemlendirmeye, korumaya ve yanan bölgeleri kapatan kıyafetler giymeye özen göstermelisiniz. Soyulma veya yanmış cilt söz konusu olduğunda asla yapmamanız gereken şey ise cildi elinizle soymaktır. Derinizi çekmeyin ve hırpalamayın. Vücudunuzun derisini kendi kendine atmasına izin verin.

Yanık iyileştiği zaman soyulma da durur. Hafif ya da orta dereceli güneş yanıkları için iyileşme süresi genellikle 7 gündür.

Soyulmaya başladığınızda en az 30 faktörlü güneş kremi kullanmaya devam edin, cildinizi olabildiğince güneşten koruyun ve tekrar yanmaktan kaçının.







