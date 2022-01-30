Türkiye Güneşi gören İstanbullular sahilleri doldurdu

Güneşi gören İstanbullular sahilleri doldurdu

Türkiye

Güneşi gören İstanbullular sahilleri doldurdu

Hafta başında tüm İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının geçmesi ile birlikte güneş yüzünü gösterdi. İstanbullu vatandaşlar ise Kadıköy Caddebostan Sahile akın etti.

30 Ocak 2022, Pazar 15:38 Son Güncelleme:
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İstanbul’da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Eksi seviyeleri gören sıcaklıklarda da artış yaşandı. Soğuk havalarda evden çıkamayan İstanbullular güneşin yüzünü gördü. Kadıköy’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne indi.

Vatandaşlardan kimi sahil şeridinde yürüyüş yaparken kimi ise spor yaptı. Sahil şeridinde oluşan yoğunluk da havadan görüntülendi.

"YÜRÜYÜŞE ÇIKTIK"

Ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkaran Hasan Yalnız isimli bir vatandaş, “Kar yağışlarından yeni kurtulduk. Hava bugün çok güzel. Dolayısıyla eşim ve çocuklarla birlikte sahilde yürüyüşe çıktık. Güzel havayı değerlendirelim istedik. Tabi her ne kadar sıcak desek de biraz serinlik de var” diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Gaye Çetin ise, “Kar yağışını geride bıraktık. Kar sonrası dışarı çıkmak ve yürüyüş yapmak keyifli oluyor” dedi.

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