Güneşi gören Ordulular sahile akın etti

Ordu’da üç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, vatandaşların sahile akın etmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan değerlere göre güneşli havanın, bugün (18 Şubat Pazartesi) öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

17 Şubat 2019, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Güneşi gören Ordulular sahile akın etti

Ordu kent merkezinde yaklaşık 3 gündür süren yağışlı ve soğuk hava, bugün etkisini azalttı.

Öğle saatlerinde güneşli havanın daha da hakim olduğu kent merkezinde, sıcaklık 10 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, güneşin kendisini göstermesiyle birlikte soluğu Ordu’nun sahillerinde aldı.

SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Bazı vatandaşlar güneşli havada banklarda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da yürümeyi tercih etti. Hafta sonu olması nedeniyle de dolan sahilde çok sayıda vatandaş Pazar gününün keyfini sürdü. Çocuklar ise bisiklete binip, uçurtma uçurmayı ihmal etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan değerlere göre güneşli havanın, bugün (18 Şubat Pazartesi) öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. 


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