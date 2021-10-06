Türkiye Güneşi görenler denize koştu! Sahiller doldu taştı

Güneşi görenler denize koştu! Sahiller doldu taştı

Türkiye

Güneşi görenler denize koştu! Sahiller doldu taştı

Hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

06 Ekim 2021, Çarşamba 18:13 Son Güncelleme:
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Antalya'da turistler ve vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı. Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da plajlarda hareketlilik sürüyor.

Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girdi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, bazıları da kitap okudu.

Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hafta sonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

AA

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