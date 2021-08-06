Türkiye Güneşin altında hareketsiz yatıyordu! Ekipler seferber oldu

Güneşin altında hareketsiz yatıyordu! Ekipler seferber oldu

Türkiye

Güneşin altında hareketsiz yatıyordu! Ekipler seferber oldu

Antalya'da güneşin altında hareketsiz yatan Galip Yıldız için ekipler seferber oldu. Önce polisin, ardından da sağlık ekibinin müdahalesiyle kendisine gelen Yıldız, hastaneye gitmek istemedi.

06 Ağustos 2021, Cuma 16:41 Son Güncelleme:
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Kepez ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında polis ekipleri Seyir Terası'nda 40 derece sıcakta beton duvarın üzerinde hareketsiz yatan Galip Yıldız'ı fark etti.

Polisin yanına gittiği Yıldız kendine gelmeyince sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle kendine gelen, yüzü soğuk suyla yıkanan Yıldız, polis ve sağlık ekiplerine bağırdı. Yıldız, hastaneye gitmek istemediğini söyleyince ambulanstan indirildi.


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