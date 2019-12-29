Güneşin en güzel doğduğu yer: Nemrut dağı nerede?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.

Nemrut Dağı ören yeri, İl Merkezine direkt 87 km. Arsameia Antik yolu üzerinden 77 km. Kahta ilçesine 43 km uzaklıktadır. Dünya harikası olan bu tümülüs, Doğu Toros sıradağları üzerinde 2206 metre yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir tepe üzerindedir.

Doğu Terası

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri mevcuttur. Heykellerin yüzleri güneşe doğru bakmaktadır. Bu terasta sırasıyla Kommagene Krallığının gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan, Kommagene Kralı I. Antiochos, Kommagene (Tyche), Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alır.Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiochos’un dini ve sosyal içerikli vasiyeti (Nomos) bulunmaktadır.Terasın kuzey ve güneyinde Kommagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri bulunmaktadır. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı (Altar) ve onun yanında oturur biçimde bir aslan heykeli bulunmaktadır. Nemrut’ta güneşin doğuşu bu terastan izlenmektedir.

Batı Terası

Doğu Teras’da olduğu gibi tahtlarında oturan dev tanrı heykelleri ile birlikte Kommagene Kralı I. Antiochos’un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları yer alır. Ayrıca burada astroloji ile ilgili bir aslan horoskop kabartması da bulunmaktadır. Aslan kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan Milattan önce 7 Temmuz 62 tarihi okunmaktadır. Bu tarih Kral I. Antiochos’un tahta çıkış tarihidir. Nemrut’ta güneşin batımı bu terastan izlenmektedir.

Kuzey Terası

Kuzey Terası, batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan 180 m. uzunluğunda bir tören yoludur. Terasta tamamlanmamış stel ve kaideler bulunmaktadır.

Arsameia Örenyeri (Nymphaıos Arsameiası)

Kommagene Krallığının yazlık yönetim merkezi olan ARSAMEİA , Adıyaman İli Kahta ilçesine bağlı Kocahisar köyü ile Damlacık köyü arasında, Kahta Çayı’nın (Nymphaios) doğusunda yer alır. Güneydeki tören yolu üzerinde bulunan çok sayıda kabartma heykel ve steller yanında Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe Kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin bulunduğu yerde 150 basamakla aşağı inen kutsal amaçla kullanılan dehliz ve üst kısımda ise saray kalıntıları bulunmaktadır.

Nemrut dağına çıkış için en uygun sezon mart ortasından başlayıp kasım ortalarına kadar hava koşullarına göre değişmektedir. Nemrut Dağında günesin doğuşu ve batışı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar görkemlidir. Güneşin doğuşu ve batışı, izleyenler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Nemruta ulaşım Karadut köyüne kadar asfalt, daha sonraki kısım ise kilitli parke taşı kaplıdır. Yapılan geziler genellikle tur şeklindedir. Turlar özel araçlarla yapılabileceği gibi Adıyaman ve Kahta’dan kiralanacak araçlarla da yapılabilir.

Nemrut Dağı alternatif yollar şu şekilde:

Adıyaman-Nemrut Dağı (Arsameia’dan Antik yol ile) 77 km

Adıyaman-Nemrut Dağı Direkt 86 km

Adıyaman Havaalanından Nemrut Dağına Direkt 66 km

Adıyaman-Kahta 34 km

Adıyaman-Cendere Köprüsü 54 km

Adıyaman-Yenikale 59 km

Adıyaman-Arsameia(Cendere Köprüsü Güzergahı) 61 km

Eşsiz manzarası hafızalara kazınıyor

Özellikle son yıllarda turizmde adeta altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gezi rotasında yer alan Adıyaman, Nemrut Dağı ile turizm pastasındaki payını artırıyor. 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı'ndaki eşsiz manzarayı da hafızalarına kazıyor.

Nemrut Dağı'na yürüyüş

Milli park alanı olarak korumaya alınan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut dağına çıkmak isteyenler, yorucu bir yolculukla bölgeye ulaşabiliyor. Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu bölgeye ulaşmak isteyenler, araçla gerçekleştirilen yolculuğun ardından dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle dağın zirvesine ayak basabiliyor. Güneşin doğuşunu Nemrut Dağı'nda izlemek isteyenler henüz daha hava aydınlanmadan yola düşüyor. Güneşin batışını izlemek isteyenler ise öğleden sonra yolculuğa başlıyor.



