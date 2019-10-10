Güneşin maliyeti 5 kat düştü

MURAT GÜLDEREN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yüzde 65 oranında yerli ve yenilenebilir kaynaklarla enerji üretildiğini belirterek, “Bu tür yatırımlar teşviksiz olmuyor.

Türkiye’de 2-3 sene içinde 7 bin megavat kurulu güce yakın güneş santrali kuruldu. 4-5 sene önce bir megavat güneş enerjisi santralinin yatırım maliyeti yaklaşık 3-4 milyon dolardı. Şimdi 600-700 bin dolarlara geriledi” dedi.

TEŞVİK TAM GAZ

Antalya’da düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Yenilenebilirde, krizin en sıkıntılı olduğu dönemlerde bile, kredi bulmakta zorluk çekmiyorsunuz. Enerji ihaleleri oldu. Rüzgarda ‘ben teşvik almayacağım üzerine de para vereceğim’ diyen teklifler çıktı. Bunların da çoğu Avrupalı şirketler.”

GELİR GARANTİ

Mustafa Yılmaz, teşviklerin lira veya döviz bazında olabildiğini de ifade ederek, “Yenilenebilir enerji, garanti bir gelir oluşturması yönüyle de riski azaltıyor. Eskiden yaklaşık 1200 saat kadar enerji üretirken şimdi 2 bin saat enerji üreten santraller görülüyor” dedi.

Yılmaz, akaryakıtta yaptıkları promosyon düzenlemesiyle tabak, bardak gibi hediyeler yerine, indirim yapılacaksa bunun akaryakıt fiyatı üzerinden verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

YÖNETİCİ KADIN YOK

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, enerji sektöründe üst düzey yönetici kadın bulunmadığını belirterek, “Her enerji şirketinin yönetim kurulunda en az bir kadın olması gerekiyor.

Garanti BBVA, kadınların daha aktif rol oynadığı şirketleri krediyle destekliyor” dedi. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise enerji sektöründe erkek ve kadın çalışan arasındaki maaş farkının yüzde 31 olduğunu belirtti.



