Güneş’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı

ABD Ulusal Güneş Rasathanesi'ne ait olan ve Haleakala yanardağının zirvesinde 3 bin metre yükseklikte konumlandırılan teleskop, Güneş'in en ayrıntılı görüntülerini elde etti.

Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyi, altın renkli tanecikler halinde bölünmüş görünüyor. Taneciklerin her birinin Fransa'nın yüzölçümü (640 bin kilometrekare) büyüklüğünde olduğu ve sıcaklığının da 6000 derece olduğu belirtiliyor.





Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlak görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. Bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha kesin tahmin edilmesine yardımcı olması bekleniyor.



