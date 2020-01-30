Türkiye Güneş’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı

Güneş’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı

Türkiye

Güneş’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine yerleştirilen Inouye teleskobu sayesinde Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri elde edildi.

30 Ocak 2020, Perşembe 13:49 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Güneş Rasathanesi'ne ait olan ve Haleakala yanardağının zirvesinde 3 bin metre yükseklikte konumlandırılan teleskop, Güneş'in en ayrıntılı görüntülerini elde etti.

Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyi, altın renkli tanecikler halinde bölünmüş görünüyor. Taneciklerin her birinin Fransa'nın yüzölçümü (640 bin kilometrekare) büyüklüğünde olduğu ve sıcaklığının da 6000 derece olduğu belirtiliyor.


Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlak görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. Bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha kesin tahmin edilmesine yardımcı olması bekleniyor.


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