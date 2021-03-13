Türkiye Güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu

Güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu

Türkiye

Güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu

Koronavirüs risk haritasına göre, 'çok yüksek risk’ grubunda kırmızı kategoride yer alan Konya’da hava sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, koronavirüs tedbirleri ise unutuldu.

13 Mart 2021, Cumartesi 19:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında ’çok yüksek risk’ grubunda yer alan Konya´da, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı´nda yoğunluk oluşurken vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

DHA

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