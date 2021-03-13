Güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında ’çok yüksek risk’ grubunda yer alan Konya´da, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı´nda yoğunluk oluşurken vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

DHA