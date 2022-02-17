Türkiye Güneşli hava sonrası kritik uyarı! Meteoroloji paylaştı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Güneşli hava sonrası kritik uyarı! Meteoroloji paylaştı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Güneşli hava sonrası kritik uyarı! Meteoroloji paylaştı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, sıcak havanın ne kadar daha süreceğini merak ediyor. Meteoroloji, merakla beklenen yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre mevsim normallerinin üzerinde devam eden güneşli hava, yerini yağmur ve kar yağışına bırakacak. İşte, hava durumuna dair detaylar...

17 Şubat 2022, Perşembe 18:59 Son Güncelleme:
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Birkaç gündür etkili olan güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, sıcak havanın ne kadar daha süreceğini merak ediyor. Meteoroloji, merakla beklenen yeni hava durumu raporunu yayımladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durum raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre ülkede yağışlı hava yeniden etkisini göstermeye başlayacak. 19 Şubat Cumartesi ve 20 Şubat Pazar günleri ise güneşin yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bugün sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



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