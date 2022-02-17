Birkaç gündür etkili olan güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, sıcak havanın ne kadar daha süreceğini merak ediyor. Meteoroloji, merakla beklenen yeni hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durum raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre ülkede yağışlı hava yeniden etkisini göstermeye başlayacak. 19 Şubat Cumartesi ve 20 Şubat Pazar günleri ise güneşin yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bugün sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.







