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Güneşli havayı gören İstanbullular dışarı akın etti

İstanbul’da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara çıktı

09 Mart 2019, Cumartesi 19:07 Son Güncelleme:
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Güneşli havayı gören İstanbullular dışarı akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul’da sıcaklığın artacağını söylemişti.

Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Taksim’e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı İstanbullular, sahil boyunca koşarken, bazıları ise gezinti yaptı.

Bisikletleriyle tur atanlar ve paten sürenler sahil boyunca gezinmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar ise günü banklarda kitap okuyarak değerlendirdi.

İSTANBUL(DHA)

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