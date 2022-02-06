Türkiye Güneşli havayı görenler sahile akın etti

Güneşli havayı görenler sahile akın etti

Türkiye

Güneşli havayı görenler sahile akın etti

Geçen hafta kar ve yağmur ile mücadele eden Muğlalılar, güneşin yüzünü göstermesi ile Akyaka sahiline akın etti.

06 Şubat 2022, Pazar 18:12 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 15-17 derece arasında seyrettiği Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesindeki sahil ve Azmak çevresi vatandaşların akınına uğradı. Pazar tatilini güneşli Akyaka sahilinde geçirmek isteyen vatandaşlar sahildeki işletmelerin masalarını hınca hınç doldurdu.

Masa ve sandalyelerde yer bulamayan vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, tekneler de azmak turu yaptı.

MUĞLA (İHA)

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