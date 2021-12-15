Güneşlik perdeler nasıl yıkanır?

Akşamları evin görünmesini, gündüz saatlerinde ise doğrudan gelen güneş ışığını kesen güneşlikler belirli zamanlarda doğru yöntemlerle yıkanmazsa ömrü azalabilir. Peki, güneşlik nasıl yıkanır?

GÜNEŞLİK NASIL YIKANIR?

Güneşlikleri çamaşır suyuna yatırma gibi yöntemler en çok tercih edilen ve en yanlış hatalardan birisidir. Perde ve tüllerin ömrünü kısaltığı gözlenmiştir.

Güneşlikleri genellikle çamaşır makinesinde yıkamayı tercih edin.

Sıkma devrini en düşüğe, derecesini ise 0 veya 30 olarak ayarlayın.

Tül, perde ve güneşlikler için özel deterjanlar bulunmaktadır. Fakat elinizde özel deterjan yoksa beyazlar için kullandığınız deterjandan bir miktar ekleyebilirsiniz.

Güneşlikler yıkandıktan sonra ister direkt olarak kornişe takabilir istersenizde güvenli bir yerde kurutup ütüleyebilirsiniz.

Kurutup ütüleyecekseniz, kuruttuğunuz alanda perdenin zarar görmeyeceğinden emin olun.



