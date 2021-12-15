Güneşlik perdeler nasıl yıkanır?
Evlerin olmazsa olmazı olan perde, güneşlik ve fonlar, belirli zamanlarda temizlenmelidir. Eğer yıkanırken doğru yöntemler tercih edilmezse ömrü kısalır ve bozulmalar gerçekleşir. Peki, güneşlik nasıl yıkanır?
15 Aralık 2021, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Akşamları evin görünmesini, gündüz saatlerinde ise doğrudan gelen güneş ışığını kesen güneşlikler belirli zamanlarda doğru yöntemlerle yıkanmazsa ömrü azalabilir. Peki, güneşlik nasıl yıkanır?
GÜNEŞLİK NASIL YIKANIR?
Güneşlikleri çamaşır suyuna yatırma gibi yöntemler en çok tercih edilen ve en yanlış hatalardan birisidir. Perde ve tüllerin ömrünü kısaltığı gözlenmiştir.
Güneşlikleri genellikle çamaşır makinesinde yıkamayı tercih edin.
Sıkma devrini en düşüğe, derecesini ise 0 veya 30 olarak ayarlayın.
Tül, perde ve güneşlikler için özel deterjanlar bulunmaktadır. Fakat elinizde özel deterjan yoksa beyazlar için kullandığınız deterjandan bir miktar ekleyebilirsiniz.
Güneşlikler yıkandıktan sonra ister direkt olarak kornişe takabilir istersenizde güvenli bir yerde kurutup ütüleyebilirsiniz.
Kurutup ütüleyecekseniz, kuruttuğunuz alanda perdenin zarar görmeyeceğinden emin olun.