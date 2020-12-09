Bilim & Teknoloji Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

Bilim & Teknoloji

Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), 10 yıldır süren Güneş’in hareketlerinin takip edilmesiyle ilgili görevlendirdiği uzay aracı Solar Dynamics Observatory, Güneşin yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’in hareketlerini gözlemlediği Solar Dynamics Gözlemevi’nin (SDO) kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla Güneş’in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı.

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Görüntülerde Güneş’in yüzeyinde aniden meydana gelen patlamanın anı ve koronal kütle atımının yaşandığı görüldü.

NASA’ya bağlı faaliyetlerini yürüten Güneş Dinamikleri Gözlemevi SDO Şubat 2010’da kurulmuştu. SDO yaptığı çalışmalarda Güneş’in hareketlerini ve uzay hava durumuna etkisini inceliyor.

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