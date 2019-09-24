Güneşten yıpranan cildiniz için 5 uygulama

Nem dengesindeki bozulma ve güneş hasarı sonucu ciltte mat ve kuru bir görünüm, sarımsı renk değişiklikleri ve lekeler. Yaz boyu maruz kalınan güneş ve fazla klor ciltt hasara neden olmuş olabilir. Cildi sonbahara hazırlamak, lekelerden arındırmak ve yeniden canlandırmak için birçok modern yöntem bulunuyor. Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uzman Doktor Ayça Alan Atalay, cilt lekelerini gidererek cildi yenileyen uygulamalar ve bakımlar hakkında bilgi verdi.

YAN ETKİLERİ DÜŞÜK CİLT BAKIMINI TERCİH EDİN

Yazın yorucu ve yıpratıcı etkilerini gidermek için matlaşan ve nem kaybeden cildi sonbahara hazırlamak gerekmektedir. Kimyasal peeling, lazer uygulamaları ve arındırıcı bakımlarla bu ölü deri tabakasından kurtulan cilt daha sağlıklı, canlı ve parlak görünebilmektedir. Güneş lekeleri ve ton farklılıklarını gidermek için cildin ihtiyacına göre Q Switched Nd Yag lazer tedavileri, karbon peeling, Hydrafacial cilt bakımı ve mezoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Yan etkileri düşük, iyileşme hızı yüksek lazer teknolojileri ve cilt bakım yöntemleri lekelerin giderilmesi ve cilt yenileme alanında başarılı sonuçlar vermektedir.

LENTİGO’YA DİKKAT!

Güneş hasarıyla yüz, ellerin üstü ve dekolte bölgesinde oluşan lentigo denilen güneş lekeleri lazerle tedavi edilebiliyor. Bu tedaviyle ciltteki fazla melanin parçalanarak lekeler gideriliyor. İşlem ardından leke olan bölgenin en az 1 ay süreyle güneşten korunması gerekir. Yeni lekelerin oluşmasını önlemek ve tedavi edilen bölgelerde lekenin tekrarlanmaması için düzenli güneş koruyucu kullanılması önem taşımaktadır. Tedaviye 7-10 günlük aralarla başlanıp, 3-4 seansın ardından ayda 1 olacak şekilde uygulamalara devam edilebilmektedir.

CİLT LEKELERİ VE AKNE TEDAVİSİNDE KARBON

Karbon peeling cilt lekeleri ve akne skarlarının tedavisinde başarılı sonuçlar vermektedir. Cilde kömür içerikli bir karbon maskesi sürülmesinin ardından lazerle bu maske ciltten uzaklaştırılmaktadır. Lazer pigment odaklı bir lazer olduğu için karbon maske, lazerin enerjisini yoğunlaştırarak tedavinin etkinliğini artırmaktadır. Bu tedavi, ciltteki renk değişimlerini ve lekeleri tedavi ederek cilt tonunu eşitler ve gözenekleri sıkılaştırır. Cilt daha canlı ve parlak hale gelmektedir. Karbon peeling kişinin şikayetine göre 2 haftada bir 4-6 seans uygulanabilir. Tedavinin ardından kızarıklık kabarıklık oluşmaz, kişi gündelik hayatına tedavi sonrası rahatlıkla devam edebilmektedir.

HYDRAFACİAL BAKIMI CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Hydrafacial bakımı her mevsim uygulanabilen, cildi arındırmak ve cildin genç kalmasını sağlamak için kullanılan etkili bakım yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu işlemde kullanılan “vortax” teknolojisi basınçla püskürtülen vakumlu başlığı ile cilt, ölü hücrelerden, siyah noktalardan arındırılıp mikro düzeyde soyulmaktadır. Cildin problemine göre uygulanan serumlarla cilt tonu düzensizlikleri, lekeler ve ince çizgiler tedavi edilmektedir. Aynı zamanda cilde hyaluronik asit, peptidler ve antioksidan içerikli solüsyonlar verilerek cildin korunup daha canlı, aydınlık ve genç görünmesini sağlanmaktadır. Tedavi amaçlı uygulamalarda 1 hafta ara ile 4-6 seans uygulanan bakımın, sonucun korunabilmesi için de ayda bir kere tekrarlanması gerekmektedir. Ayrı ayrı leke tedavilerinde başarılı sonuçlar veren Hydrafacial ve karbon peeling birbirleriyle kombine edilerek etkileri daha da artırılabilmektedir.

MEZOTERAPİ CİLDİ YENİLİYOR

Mezoterapi yöntemi yazın etkilerini onararak cildi sonbahara hazırlamaktadır. Cildi canlandıran, nem ve parlaklık veren mezoterapi aynı zamanda cildi yenilemektedir. Cilde faydalı hyalüronik asidin, A, C, E vitaminleri gibi antioksidanların, DMAE gibi lifting sağlayan moleküllerin cildin orta tabakasına enjekte edilmesiyle yapılmaktadır. Mezoterapi doğrudan cildin orta tabakasına yapıldığı için daha uzun ve daha belirgin bir etki sağlamaktadır. Birer haftalık aralarla yaklaşık 6-8 seans uygulanması gerekmektedir. Seans bitiminden sonra belli aralıklarla cilde yine mezoterapi yapılarak uygulamanın etkinliğini sürdürmek mümkün olmaktadır.