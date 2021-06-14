Dünya Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu

Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu

Dünya

Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Kovid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 01:48 Son Güncelleme:
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Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu'ndan (SAHPRA) yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) verilerine dayanarak, üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin izlenmediği tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson aşısının dağıtımını durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrikalıların sağlığının tehlikeye atılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.​​​​​​​

FDA tarafından onaylanmış ve gereksinimleri karşılayan 300 bin doz Johnson & Johnson aşısının ise yakın zamanda Güney Afrika'ya ulaşması bekleniyor.

Güney Afrika'da son 24 saatte 9 bin 320 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 739 bin 425'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 114 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 706'ya çıktı.

AA

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