Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu'ndan (SAHPRA) yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) verilerine dayanarak, üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin izlenmediği tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson aşısının dağıtımını durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrikalıların sağlığının tehlikeye atılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.​​​​​​​

FDA tarafından onaylanmış ve gereksinimleri karşılayan 300 bin doz Johnson & Johnson aşısının ise yakın zamanda Güney Afrika'ya ulaşması bekleniyor.

Güney Afrika'da son 24 saatte 9 bin 320 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 739 bin 425'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 114 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 706'ya çıktı.

AA



