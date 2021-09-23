Afrika kıtasında sera gazı emisyonu en yüksek ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, 2030 yılına kadar emisyon miktarını yüzde 27 düşürmeyi planladıklarını açıkladı.

Çevre Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, hükümetin, kasım ayında düzenlenmesi öngörülen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP26 öncesinde, daha iddialı bir emisyon azaltma hedefi benimsediği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin yıllık yaklaşık 480 milyon ton seviyesindeki karbondioksit (CO2) eşdeğerindeki emisyonunun dokuz yıl içerisinde 350 milyon tona kadar düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

DÜNYA'DA 12. SIRADA

AA’nın aktardığına göre bu hedefin başarıyla gerçekleşmesi durumunda ülkede 2030 yılında yaklaşık yüzde 27 daha az emisyon olacak.

Küresel Karbon Atlası verilerine göre, Güney Afrika halihazırda dünyada en fazla sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkeler listesinde 12’nci sırada yer alıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM YAPILACAK

Enerji üretimini büyük oranda kömürle çalışan termik santrallerden sağlayan Güney Afrika, gelecek yıllarda enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor.

Ülkenin ulusal enerji firması Eskom ağustos ayında, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji projelerine yaklaşık 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

PETROL ŞİRKETLERİNDEN ADIM

Güney Afrika’nın yakıt ve kimyasal üreticisi Sasol şirketi ise geçtiğimiz gün 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için daha önce yüzde 10 olan emisyon azaltma hedefini yüzde 30’a yükselttiğini açıklamıştı.

Reuters’ın haberine göre şirket daha önce 2030 yılında 57,5 milyon tona düşürmek istediği emisyonlarını 44,73 milyon tona düşürecek. Şirketin şu an sebep olduğu karbondioksit eşdeğeri emisyon 63,9 milyon ton.