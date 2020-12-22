Dünya Güney Afrika'da mutasyona uğrayan corona virüs daha hızlı yayılıyor

Güney Afrika'da mutasyona uğrayan corona virüs daha hızlı yayılıyor

Dünya

Güney Afrika'da mutasyona uğrayan corona virüs daha hızlı yayılıyor

Mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğu bildirildi.

22 Aralık 2020, Salı 18:35 Son Güncelleme:
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Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu. Salgın nedeniyle kurulan danışma kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Salim Abdool Karim, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğunu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

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Mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir bulguya henüz ulaşılmadığını aktaran Karim, Güney Afrika'nın ikinci dalgada çok daha fazla vakayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor

Öte yandan, ülkede "501.V2" olarak adlandırılan yeni tip corona virüs mutasyonuna ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, veriler de Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) paylaşılmaya başlandı.

Mutasyona uğramış virüsün, İngiltere'de ortaya çıkan türüyle bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 691'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 445 artışla 921 bin 922'ye ulaştı.

AA

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