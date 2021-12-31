Güney Afrika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına rağmen, hastaneye yatış oranlarının önceki dalgalara göre daha düşük olduğu belirtildi.

"ZİRVEYİ YAŞAYIP ATLATTIK"

Açıklamada "Tüm göstergeler ülkenin dördüncü dalganın zirvesini geçmiş olabileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İlk olarak geçen ay Güney Afrika tarafından bildirilen Omicron varyantı, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış, sıkılaştırılan önlemleri de beraberinde getiriyor.

Güney Afrika'da ise kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, neredeyse tüm şehirlerde vaka sayılarının ve hastaneye yatış oranlarının düştüğü belirtildi.

HAFTALIK VAKA SAYISI DÜŞTÜ

25 Aralık aralık itibarıyla ülkede bildirilen haftalık vaka sayısı 89 bin 781 oldu. Bir önceki hafta bu sayı 127 bin 753 olarak açıklanmıştı.

Mart 2020'den ulusal afet ilan eden ülkede değişen kurallarla sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Son olarak gece yarısından itibaren saat 04.00'e kadar uygulanan bu yasak, son kabine toplantısında kaldırıldı.

Ruhsatlı işyerlerinde saat 23.00 sonrasında içki satışına da yeniden izin verildi.

Güney Afrika'da halktan aşı olmaları ve maske de dahil olmak üzere salgın protokollerinin uygulanması talep ediliyor.