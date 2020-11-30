Bilim & Teknoloji Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş'i karartacak

Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş'i karartacak

Bilim & Teknoloji

Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş'i karartacak

Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor.

30 Kasım 2020, Pazartesi 11:56 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının konuşulduğu şu günlerde gözden kaçırılan tehdit, küresel ısınma. Uzmanlar su talebinin 2050’ye kadar yüzde 55 artması bekliyor. Independent'ın Euroweeklynews'e dayandırdığı habere göre, bu olasılığa karşı harekete geçen Güney Afrikalı bilim insanları oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışıyor.

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Aynı habere göre, Cape Town Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor. Söz konusu plan Cape Town'un üzerindeki atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit gazı salmayı ve bu sayede Güneş’i kalıcı olarak karartarak su kaynaklarını korumayı amaçlıyor.

Plan, Environmental Research Letters isimli akademik dergide yayımlandı. Ancak bu projenin çözüm olmayacağının altını çizen bilim insanlarının sayısı da az değil.

Pek çok bilim insanı küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için atmosfere gaz pompalama fikrine karşı çıkıyor.

Bu fikri savunan uzmanlar söz konusu planı “iklim sistemine zarar verebilecek tehlikeli müdahale” olarak nitelendiriyor.

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