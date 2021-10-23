Güney Amerika’da Türk olmak! - Bisikletli gezgin Hale Sargın’ın hikayesi
Hale Sargın, bisikletli bir gezgin. Tek başına dünyayı dolaşıyor. 2015’te bisikletiyle Amerika kıtasının en güney ucu Patagonya’dan pedallamaya başlayan Sargın, Şili, Bolivya ve Peru’yu pedallayarak Kolombiya’ya kadar ulaştı. Biz de Hale ile ilk adımın zorluğunu, yolda yaşadıklarını, gezerken de para kazanılabileceğini ve bundan sonra neler yapacaklarını konuştuk.
23 Ekim 2021, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
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