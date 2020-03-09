Güney Ege Kalkınma Ajansı personel alıyor

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı iç denetçi, hukuk müşavirliği hizmetinden sorumlu uzman personel, uzman personel ile bilgi ve iletişim teknolojileri sorumlusu destek personeli alımı yapacak.

Merkezi Denizli’de olan Güney Ege Kalkınma Ajansı’na başvurular 30 Mart’ta başlıyor. Sınavda başarılı olanlar Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın çalışma sahası olan Aydın, Denizli ve Muğla illerinden birinde görevlendirilecek.

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