Türkiye Güney Ege Kalkınma Ajansı personel alıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı personel alıyor

Türkiye

Güney Ege Kalkınma Ajansı personel alıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı İç Denetçi, Uzman Personel ve Destek Personeli alıyor. Başvurular 30 Mart’ta başlıyor. Peki, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na başvurular nasıl yapılır? İşte Kalkınma Ajansı personel ilanı başvuru şartları…

09 Mart 2020, Pazartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı iç denetçi, hukuk müşavirliği hizmetinden sorumlu uzman personel, uzman personel ile bilgi ve iletişim teknolojileri sorumlusu destek personeli alımı yapacak.

Merkezi Denizli’de olan Güney Ege Kalkınma Ajansı’na başvurular 30 Mart’ta başlıyor. Sınavda başarılı olanlar Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın çalışma sahası olan Aydın, Denizli ve Muğla illerinden birinde görevlendirilecek.

Güney Ege Kalkınma Ajansı ilanının detayları için tıklayın 

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