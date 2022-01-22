Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında Erkek Milli Takımımız Güney Kıbrıs Rum kesimi ile eşleşti. Türkiye'deki ilk müsabakayı takımımız 35-28 kazanmıştı.

HENTBOLCUMUZUN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu maçın rövanşı için Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne giden milli takımımızda forma giyen sporcumuz Alperen Arabacı'ya yapılan test sonucu Covid pozitif çıktı ve oyuncu karantinaya alındı.

RUM KESİMİ AMBULANS UÇAPA UÇUŞ İZNİ VERMEDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı da hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcumuzu ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmek istedi. Fakat bakanlıkların bu girişimi skandal bir tavır takınan Rum kesiminin uçuş izni vermemesi ile engellendi.

Türkiye'nin mücadele içerisinde bulunduğu Terör örgütlerine ofis açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin milli sporcumuzun sağlığı konusunda sergilediği tavır büyük tepkiyle karşılandı.