Güney Kore, köpek etini yasaklıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Başbakan Kim Boo-kyum ile yaptığı görüşmede köpek etinin ülkede yasaklanmasını önerdi. Moon, bir yasağın ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesinin zamanının geldiğini söyledi. Tanınmış bir köpeksever olan Moon, ülkede terk edilmiş hayvanları korumak için yeni önlemler hakkında bilgilendirilirken bu açıklamayı yaptı.

HALKIN YÜZDE 59'U YASAKLANMASINI İSTİYOR

NTV'de yer alan habere göre, ülkede köpeklerin ve kedilerin halihazırda acımasızca öldürülmesini yasaklayan bir yasa zaten var. Ancak tüketimin kendisi yasak değil. Güney Korelilerin yüzde 59'unun köpek etinin yasaklanmasını desteklediği görüldü. Uzun süredir köpek eti ticaretine son verilmesi çağrısında bulunan hayvan hakları grupları, Moon'un yorumlarını memnuniyetle karşıladı.

ÇİN'DE KÖPEK ETİ FESTİVALİ YASAKLANMIŞTI

Önceki yıllarda Çin’in Yulin kentinde, binlerce köpeğin acımasız şekilde katledilmesine neden olan "Yulin Köpek Eti Festivali" geçici olarak yasaklanmıştı. Karar kapsamında, marketlerde, restoranlarda ve sokakta köpek eti satışı da yasaklanmıştı. Dünya çapında büyük tepki gören festivaldeki görüntüler, hayvanseverlerin kampanya başlatmasına neden olmuştu.