Corona virüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin uyguladığı yöntemleri ülkede yaşayan Türk vatandaşı Görkem Demirbulak CNN TÜRK canlı yayınında tek tek anlattı.

Son bir haftadır günlük 30 vakanın altında bir seyir söz konusu. Bugün açıklanan verilere göre 22 vaka var ve bir tane can kaybı yaşandı. Toplamda 10 bin 600 civarı bir vaka sayısı var.

Nasıl bir yol izlendi?

Demirbulak açıklamasında, "Güney Kore çok sayıda şeyi doğru zamanda ve isabetli bir şekilde yaptı. Teknolojisi ve internet altyapısı çok gelişmiş bir ülke. Bunun nimetlerinden fazlasıyla yararlandılar. 2015 yılında MERS tecrübesi edinmişlerdi ve faturası ağır olmuştu. Bundan sonra olası pandemi durumunda nasıl adım atılacağına dair acil eylem planı yapılmıştı. Bunun sayesinde iktidar partisi de hiç vakit kaybetmeden adım attılar. Henüz ülkede virüs görülmeden test kiti hazırlanmaya başlandı. Normalde bu test kitinin hazırlanması bir seneyi bulan bir süreç Munceyn bunu bir haftaya indirdi. Böylece günde 20 bin kişiye test yapılabilir hale gelindi. Bunun dışında testler ücretsiz. Herhangi bir sempton varsa, yabancı, yerli fark etmeksizin bu testleri ücretsiz yapabiliyor.

Bir test sistemi kuruldu. Arabanızla gidip test yaptırabildiğiniz istasyonlar oluşturuldu. Bu da diğer ülkeler tarafından da örnek alınmaya başlandı. Burada sokağa çıkma yasağı ve ya seyahat kısıtlaması olmadı. Burada normal seyrinde hayat devam etti. En başından bu zamana kadar" dedi.

CNN TÜRK





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