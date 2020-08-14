Yolcuları Güney Kore'deki muson yağmurlarından korumak için tasarlanan sığınak, Covid-19'un yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak bazı ek özelliklere sahip.

Sığınağa giriş yapabilmek için, yolcuların bir sıcaklık tarayıcısının önünde durması gerekir. Yapılan ateş ölçümünde tehlikeli bir durum yoksa giriş izni alınıyor.

Öte yandan virüsü durdurma çabasının bir parçası olarak güçlü bir klima sistemi ve ultraviyole lambalar kuruldu.