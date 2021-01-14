Dünya Güney Kore'de eski cumhurbaşkanına 20 yıllık hapis cezası verildi

Güney Kore'de eski cumhurbaşkanına 20 yıllık hapis cezası verildi

Dünya

Güney Kore'de eski cumhurbaşkanına 20 yıllık hapis cezası verildi

Güney Kore'de eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin yargılandığı davada 20 yıllık hapis cezası onandı.

14 Ocak 2021, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Güney Kore'nin yüksek mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.

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Güney Kore’nin 11. Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin 2018 yılında hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada verilen 20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi. Park Geun-hye, 20 yıl hapis ve 15 milyon dolar (yaklaşık 102 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Park'ın 20 yıllık hapis cezasını onadığını açıkladı. 68 yaşındaki Geun-hye 9 Aralık 2016’da Ulusal Meclis oylaması sonucu azledilmişti. Eski Cumhurbaşkanı halihazırda başkent Seul’de tutuklu bulunuyordu.

DHA


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