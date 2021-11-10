Kim Min Jae transferinin ardından Güney Kore’nin Fenerbahçe maçlarına ilgisi arttı.

Önce Frankfurt-Fenerbahçe maçı Güney Kore’den naklen yayınlandı. Şimdi de Güney Kore’de hizmet veren Coupang Play dijital platformu, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarını naklen yayınlayacağını duyurdu.

Nutspor’da %17 Futbol programına imza atan isimlerden Çabi’nin paylaşımına göre bu sezon Fenerbahçe’nin tüm karşılaşmaları Güney Kore’den naklen yayınlanacak.

Koreli internet fenomeni Çabi Han da, "Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının hakkını aldı. İlk yayın Kayseri maçı oldu. Bu sezon Kore'de tüm Fenerbahçe'nin maçları canlı yayınlanacak" paylaşımını yaptı.