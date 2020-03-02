En az 4 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, bugün resmen kamuoyundan özür diledi.

Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi.

Lee, “Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı 26'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs Güney Kore'de de can almaya devam ediyor. Ölü sayısının 26'ya yükseldiği ülkede, alınan tedbirler had safhaya çıkarıldı.







