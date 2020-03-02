Güney Kore'de virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri ağlayarak özür diledi
Güney Kore'de, koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri ağlayarak özür diledi. Gözyaşları içinde iki kez diz çöken lider “İnsanların affına sığınıyorum” dedi.
02 Mart 2020, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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En az 4 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, bugün resmen kamuoyundan özür diledi.
Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi.
Lee, “Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.
Ölü sayısı 26'ya yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs Güney Kore'de de can almaya devam ediyor. Ölü sayısının 26'ya yükseldiği ülkede, alınan tedbirler had safhaya çıkarıldı.