Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla gündeme gelen Güney Kore'de günlük vaka sayısının 2 gün üst üste rekor kırması hükümeti harekete geçirdi. Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum, enfeksiyonların yayılışını önlemek amacıyla özel toplantılara katılımı başkent bölgesinde 6, diğer bölgelerde ise 8 kişi ile sınırlama kararı aldıklarını açıkladı.

Uygulamanın önümüzdeki hafta başlayacağını ve 1 ay süreceğini kaydeden Kim, ayrıca restoran ve kafeler de dahil olmak üzere kamuya açık çoğu tesisin girişte aşı veya negatif test sonuç belgesi gerektiren işletmeler listesine ekleneceğini söyledi. 1 aylık zaman diliminin artan vaka sayılarını kontrol altına almada kritik önem taşıdığının altını çizen Kim, "4 hafta boyunca korona virüs tedbirlerini sıkılaştırmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Hükümetin salgının gidişatını düzenli olarak takip edeceğini de belirten Kim, gerekli olması halinde daha sıkı tedbirlere başvurmaktan çekinmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

VAKA SAYISI REKOR KIRMIŞTI

Güney Kore'de korona virüs vakalarının sayısı 2 gün üst üste rekor kırmış, Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan dün yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin 266 vakanın kayda geçtiği bildirilmişti.

Korona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonu Omicron'un da dün ilk kez doğrulandığı ülkede hükümet, restoranlara yönelik çalışma saati kısıtlamalarını kaldırmak ve kalabalık, özel etkinliklere izin vermek gibi kararları içeren "Covid-19 ile yaşama" politikasını kasım ayında uygulamaya başlamıştı.

Ancak vaka sayılarında gözlenen artışın ardından söz konusu politika askıya alınmıştı.