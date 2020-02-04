Güney Koreli taraftarlar Ronaldo oynamadığı için tazminat alacak

Sezon öncesinde Güney Kore'de bir hazırlık maçı yapan Juventus, yıldız oyuncusu Ronaldo'yu oynatmamıştı.

Maçın organizatörü olan Fasta Inc. adlı şirket, Temmuz ayında oynanan maçın biletlerini satarken Ronaldo'nın en az 45 dakika oynayacağına dair taahhüt verdiği için eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Birçok taraftar da dava açacaklarını beyan ederek mahkemeye başvurmuştu.

Seul, Incheon'daki mahkeme, Fasta Inc. adlı şirketi, dava açan iki taraftar tazminat ödemeye mahkum etti.

Fasta Inc., taraftarlara kişi başı 312 dolar 43 sent ödeyecek. Bu meblağın manevi kısmı ise tam 253 dolar olarak belirlendi.

Şirketin web sitesi artık aktif değil ve yöneticiler de bir süredir telefonlara çıkmıyor.