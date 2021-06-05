Güney Koreli tasarımcı telefon bağımlıları üçüncü göz geliştirdi
Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, yolda yürürken gözünü ekrandan alamayan telefon bağımlıları için üçüncü göz tasarladı.
05 Haziran 2021, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Paeng Min-wook, günümüzde gittikçe artan telefon bağımlılığına dikkat çekmek için 'üçüncü göz' tasarladı.
Min-wook, sokakta yürürken gözlerini telefon ekranından ayırmayanların önlerini görmesini sağlayan 'üçüncü göz' tasarımına, dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens'e atıfla 'Tele saphiens' ismini verdiğini söyledi.
Tasarımıyla ilgili Reuters'a konuşan Min-wook, "Bugünlerde çok fazla genç telefonuna bakarak yürüdüğü için kaza geçiriyor. Bu tasarım, onların yararına olacak" dedi.
Min-wook'un tasarladığı üçüncü göz, cep telefonuna bağlanıyor ve üzerindeki sensörler sayesinde yürüyen kişi bir objeyle karşılaştığında ses çıkarıyor.
Tasarımı için akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi de planladığını belirten Min-wook, ürünü ticari amaçla kullanmayı düşünmediğini söyledi.