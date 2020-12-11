Dünya Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya

Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süredir Letonya'da bulunan Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Aralık 2020, Cuma 13:52 Son Güncelleme:
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Letonya basını, bir süredir ülkede bulunan Güney Koreli ünlü film yönetmeni Kim Ki-duk'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı. Delfi haber portalında yer alan habere göre, 20 Kasım'da Letonya'ya gelen ünlü Kim Ki-duk, corona virüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 

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Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aradı.

Güney Koreli isim Boş Ev, Zaman, Kötü Adam, Bilinmeyen Adres gibi filmlerin yönetmenliği yapmıştı.

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